Métodos de construcción

El trabajo se realizará principalmente bajo tierra, con el uso de una tuneladora; y desde la superficie (en forma de corte y cobertura cuando sea posible) para estaciones, estructuras auxiliares y el centro de avería de trenes. La conexión con la estación trasera del Château de Vincennes se realizará en parte desde la superficie y en parte por debajo de la tierra.

Durante las obras, las interrupciones en la vida local (desviaciones del tráfico, contaminación acústica, vibraciones o emisiones de polvo) se concentrarán alrededor de las estaciones y estructuras técnicas. Los propietarios del proyecto implementarán un conjunto de medidas para limitar estas interrupciones tanto como sea posible:

• El tráfico rodado y los caminos peatonales se mantendrán durante toda la duración de los trabajos,

• Los lugares de trabajo estarán sujetos a una gestión supervisada con especial atención a su correcto desempeño, estricto cumplimiento de los horarios y planes de circulación de máquinas adaptados localmente,

• Gracias a la técnica de tuneladora (TBM), la contaminación por ruido y vibraciones del trabajo se reducirá y se limitará únicamente a estaciones y estructuras auxiliares,

• Se desplegarán dispositivos para reducir el ruido emitido por maquinaria de construcción,

• Se instalarán sistemas de monitorización acústica y de vibraciones durante toda la duración del trabajo,

• Se establecerá comunicación local para informar continuamente a los residentes y usuarios implicados.