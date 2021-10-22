Métodos de construcción
El trabajo se realizará principalmente bajo tierra, con el uso de una tuneladora; y desde la superficie (en forma de corte y cobertura cuando sea posible) para estaciones, estructuras auxiliares y el centro de avería de trenes. La conexión con la estación trasera del Château de Vincennes se realizará en parte desde la superficie y en parte por debajo de la tierra.
Durante las obras, las interrupciones en la vida local (desviaciones del tráfico, contaminación acústica, vibraciones o emisiones de polvo) se concentrarán alrededor de las estaciones y estructuras técnicas. Los propietarios del proyecto implementarán un conjunto de medidas para limitar estas interrupciones tanto como sea posible:
• El tráfico rodado y los caminos peatonales se mantendrán durante toda la duración de los trabajos,
• Los lugares de trabajo estarán sujetos a una gestión supervisada con especial atención a su correcto desempeño, estricto cumplimiento de los horarios y planes de circulación de máquinas adaptados localmente,
• Gracias a la técnica de tuneladora (TBM), la contaminación por ruido y vibraciones del trabajo se reducirá y se limitará únicamente a estaciones y estructuras auxiliares,
• Se desplegarán dispositivos para reducir el ruido emitido por maquinaria de construcción,
• Se instalarán sistemas de monitorización acústica y de vibraciones durante toda la duración del trabajo,
• Se establecerá comunicación local para informar continuamente a los residentes y usuarios implicados.
La construcción del túnel
El túnel utilizado por los metros será construido principalmente por una máquina tuneladora. Esta planta móvil subterránea fue excavando gradualmente el terreno e instalando los segmentos, elementos de hormigón prefabricados que forman los anillos que conforman las paredes del túnel y aseguran su solidez y estanqueidad.
Este método de construcción presenta varias ventajas importantes en un entorno urbano denso: una ausencia prácticamente total de impactos para los residentes locales, la reducción de los derechos de paso en superficie (con la excepción de los pozos de entrada y salida de la tuneladora), control de los riesgos asociados a la excavación y mantenimiento de la estabilidad del terreno.
La tuneladora comenzará a excavar desde un nuevo centro de reparación de trenes hasta su pozo de salida situado al este de su terminal actual, la estación Château de Vincennes.
¿Qué es una máquina tuneladora?
La máquina tuneladora es una máquina potente similar a una fábrica subterránea. Con una longitud total de unos 100 metros, realiza tanto la excavación del subsuelo, el soporte del terreno atravesado como la construcción real del túnel, asegurando estabilidad y estanqueidad. Está compuesto por dos partes principales: el escudo y el siguiente engranaje. El escudo se utiliza para excavar (con la rueda de corte), para colocar los segmentos (elementos prefabricados que conforman el revestimiento final) y para extraer el material excavado. En la parte trasera del parachoques viene el tren siguiente, colocado sobre raíles. Se utiliza para transportar los segmentos desde el exterior, controlar la máquina tuneladora y evacuar los vertederos hacia el pozo de entrada, que es la base trasera de la tuneladora.
Obras auxiliares
Las estructuras técnicas, conocidas como "estructuras auxiliares", son esenciales para el correcto funcionamiento del metro y la seguridad de los pasajeros. Desempeñan una variedad de funciones:
• El acceso de los bomberos permite la intervención de los servicios de emergencia,
• Las estructuras de ventilación aseguran la renovación del aire en el túnel y la extracción de humo en caso de incendio,
• Las estaciones rectificadoras suministran electricidad a los trenes del metro,
• Las subestaciones suministran electricidad a las estaciones y estructuras técnicas,
• Las estaciones de desagüe recogen el agua de escorrentía del túnel.
Serán necesarias obras técnicas; Algunos realizarán varias funciones para limitar los costes, por un lado, y la duración de la obra y el número de ubicaciones, al tiempo que aseguran una integración arquitectónica y urbana de calidad.
Se eligió el método de construcción de muros de diafragma para las ocho estructuras técnicas:
• Se colocan primero paredes de diafragma de hormigón que delimitan los contornos de las futuras estaciones y estructuras desde la superficie,
• Luego la tierra situada entre estos muros se extrae gradualmente hasta el nivel de los andenes,
• Finalmente, los accesos y niveles subterráneos se crean en el volumen así despejado.
El método de pared diafragmática es especialmente adecuado para la construcción de estructuras profundas; Garantiza la impermeabilización de las estructuras y la estabilidad del terreno.