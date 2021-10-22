Nivel de servicio

Una oferta de servicio de calidad

Con la ampliación hasta Val de Fontenay, el Metro 1 será muy eficiente, con una frecuencia de 1 minuto y 35 minutos en hora punta. El nivel actual de servicio del Metro 1 también se mantendrá completamente:

• Frecuencia de paso durante las horas valle: cada 3 a 5 minutos,

• Automatización que permita adaptar en tiempo real el número de trenes en circulación al número de pasajeros,

• Puertas automáticas de andén en las nuevas estaciones para controlar el tiempo que pasan en el andén para que los pasajeros suban y bajen y, por tanto, la regularidad de la línea,

• Horario: desde las 5:30 de la mañana desde el Château de Vincennes hasta 1 hora y 15 minutos desde La Défense.

En cuanto a accesibilidad, para cada nueva estación de la extensión hay al menos dos accesos y ascensores para personas con movilidad reducida.