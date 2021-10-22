Una oferta de servicio de calidad

Con la ampliación hasta Val de Fontenay, el Metro 1 será muy eficiente, con una frecuencia de 1 minuto y 35 minutos en hora punta. El nivel actual de servicio del Metro 1 también se mantendrá completamente:

• Frecuencia de paso durante las horas valle: cada 3 a 5 minutos,

• Automatización que permita adaptar en tiempo real el número de trenes en circulación al número de pasajeros,

• Puertas automáticas de andén en las nuevas estaciones para controlar el tiempo que pasan en el andén para que los pasajeros suban y bajen y, por tanto, la regularidad de la línea,

• Horario: desde las 5:30 de la mañana desde el Château de Vincennes hasta 1 hora y 15 minutos desde La Défense.

En cuanto a accesibilidad, para cada nueva estación de la extensión hay al menos dos accesos y ascensores para personas con movilidad reducida.

Varios trenes se adaptaron a la ampliación

Hasta 95.000 pasajeros utilizarán cada día el tramo ampliado del Metro 1 (hasta 840.000 pasajeros en toda la línea extendida): una cuarta parte circularía entre la futura terminal de Val de Fontenay y el Château de Vincennes, mientras que tres cuartas partes irían a París.

Para garantizar el mismo nivel de confort y una frecuencia de 1 minuto y 35 minutos con la extensión hasta Val de Fontenay, se planea aumentar la capacidad del Metro 1 de 56 a 68 trenes.

La puesta en marcha gradual del Metro 15 Este, que garantiza que la circunvalación pueda circular sin pasar por París, tendrá un impacto positivo en el uso del Metro 1 y ayudará a equilibrar el flujo de pasajeros.

Afluencia de pasajeros del Metro 1

Se estima que el número de pasajeros en la extensión del Metro 1 entre Château de Vincennes y Val de Fontenay es de 13.600 pasajeros durante la hora punta de la mañana, es decir, alrededor de 95.000 pasajeros en un día de mayor afluencia y 27,6 millones de pasajeros al año. El número total de usuarios de la línea extendida será de alrededor de 840.000 pasajeros diarios.

Val de Fontenay será la estación más concurrida del proyecto, con 8.400 personas subiendo y bajando durante la hora punta de la mañana, incluyendo más de 5.000 en dirección a París. Casi tres cuartas partes de los pasajeros se conectarán a otro modo estructurado de transporte público (RER A y E, Línea 15 del Grand Paris Express, tranvía T1), lo que demuestra el importante papel del proyecto en la red de los suburbios interiores. Las estaciones Les Rigollots y Grands Pêchers tendrán una afluencia de 3.800 y 3.100 personas respectivamente durante la hora punta de la mañana, lo que pone de manifiesto su papel en el servicio al territorio a nivel local.

La organización del mantenimiento de los trenes Metro 1

El mantenimiento del tren es un componente esencial a tener en cuenta para garantizar el nivel de servicio de una línea de Metro:

• El taller de mantenimiento de trenes en Fontenay-sous-Bois continuará realizando operaciones de mantenimiento pesado,

• El centro de avería de trenes existente en Porte Maillot se utilizará para limpiar los trenes,

• Se instalará un nuevo centro de avería en Neuilly-Plaisance, en la estación trasera de Val de Fontenay, para intervenciones rápidas en los trenes.