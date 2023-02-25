Opiniones publicadas

Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle Le Bourget-Drancy

El proyecto|Autre

Avis de SNCF Gares & Connexions pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

El proyecto de remodelación del centro Le Bourget – Drancy es una verdadera oportunidad para el desarrollo de la estación SNCF. Además de modernizar una estación estratégica en el eje norte de la red

El proyecto|Drancy

Contribution Ville de Drancy

Damas y caballeros La ciudad de Drancy, a la que represento, apoya el escenario nº 1, es decir, el que prevé la construcción de un parque y viaje en el corazón del triángulo ferroviario, así como

El proyecto|Autre

Contribution de Paris en Selle

Por favor, consulta nuestra opinión sobre el proyecto de remodelación del centro Le Bourget - Drancy.

Consulta|Autre

Avis SNCF Transilien pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

El proyecto de remodelación del centro de Le Bourget-Drancy tiene claramente sentido en relación con la apertura de la estación en el lado de Drancy. Este proyecto facilitará el acceso a la estación

El proyecto|Drancy

Pôle le bourget-drancy

Doy mi opinión sobre el escenario 1.

El proyecto|Drancy

Réversabilité du projet et intégration dans un parcours résidentiel agréable

El proyecto de remodelación del centro de la estación Le Bourget Drancy debe tener en cuenta mejor a los habitantes de Drancy, la ciudad en cuestión, la más poblada hoy en día, con 72.000 habitantes,

El proyecto|Autre

Avis de l'Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France

Adjunto la opinión de la Asociación de Usuarios del Transporte / FNAUT Île-de-France.

El proyecto|Drancy

gare en ville de banlieue = prévoir des parkings

Dada la frecuencia catastrófica de autobuses en la zona, es esencial dar a los residentes la oportunidad de dejar sus coches en la estación. Si no, seguiré conduciendo hasta el trabajo. El escenario

El proyecto|Drancy

Projet 1

Los trabajadores que necesitan sus coches por motivos personales deben poder usar plazas de aparcamiento. Llevar y recoger niños, hacer recados, ir al médico o ver a gente en el hospital. Los pasajero

El proyecto|Drancy

Projet 2

Prefiero el proyecto 2.