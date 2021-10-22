Proyectos relacionados

La puesta en marcha de la línea 11 del metro en junio de 2024 y la ampliación de la T1 en 2027 requieren la reestructuración de la red de autobuses, especialmente en la zona de la estación Noisy-le-Sec, que actualmente cuenta con 3 líneas de autobús (143, 105 y 545). La reestructuración de los autobuses reequilibra la oferta de autobuses entre los dos accesos a la estación de Noisy-le-Sec. La línea 545 será eliminada y sustituida por una nueva línea de autobús, la 245, para la cual se crearán nuevas paradas en ambas direcciones de tráfico en el nivel inferior del centro, en el cruce entre la rue Marc Sangnier y la rue de la Gare, y en conexión directa con el paso subterráneo hacia los andenes del nivel inferior. Esta reestructuración irá acompañada de trabajos en las calles y en las aceras correspondientes.