En la estación Noisy-le-Sec, la ubicación de la estación T1 será modificada y fomentará caminos peatonales más cómodos y seguros entre la T1, la estación del RER y las paradas de autobús en el Boulevard de la République. El proyecto de ampliación del tranvía T1 también modificará el plan de tráfico alrededor de la estación, incluyendo la creación de una zona peatonal en la Rue Jean Jaurès entre la Rue de l'Union y la Rue Adrien Damoiselet.
Proyectos relacionados
Otros proyectos relacionados, independientes del proyecto de remodelación del centro, han sido considerados en el desarrollo y definición del proyecto, ya que probablemente aumentarán los flujos comerciales o modificarán rutas.
La reestructuración de la red de autobuses en 2024
Plan de reestructuración de la red de autobuses en línea con el calendario para la puesta en servicio de la M11 y la T1
La puesta en marcha de la línea 11 del metro en junio de 2024 y la ampliación de la T1 en 2027 requieren la reestructuración de la red de autobuses, especialmente en la zona de la estación Noisy-le-Sec, que actualmente cuenta con 3 líneas de autobús (143, 105 y 545). La reestructuración de los autobuses reequilibra la oferta de autobuses entre los dos accesos a la estación de Noisy-le-Sec. La línea 545 será eliminada y sustituida por una nueva línea de autobús, la 245, para la cual se crearán nuevas paradas en ambas direcciones de tráfico en el nivel inferior del centro, en el cruce entre la rue Marc Sangnier y la rue de la Gare, y en conexión directa con el paso subterráneo hacia los andenes del nivel inferior. Esta reestructuración irá acompañada de trabajos en las calles y en las aceras correspondientes.
La ampliación del tranvía T1 en 2027 hasta la Rue de Rosny en Montreuil, y luego hasta Val de Fontenay en 2029
La recalificación del acceso a la secundaria prevista para 2025
El acceso secundario ha sido rediseñado. Intención de desarrollo no contractual.
La recalificación del acceso secundario, liderada por SNCF Gares & Connexions, tiene como objetivo mejorar la visibilidad del acceso al paso subterráneo. Este proyecto consiste en la creación de una cubierta que integre el acceso al paso subterráneo, así como una oferta considerable de plazas de aparcamiento para bicicletas (480 plazas), acompañadas de un patio ajardinado en lugar de algunas plazas de aparcamiento en el parque y remoción, cuya entrada se desplazará más al oeste.
La ampliación del RER E hasta Nanterre en 2024 y luego hasta Mantes-la-Jolie en 2026
Dirigido por SNCF Réseau e Île de France Mobilités, el proyecto pretende ampliar el RER E desde la estación Haussmann-Saint-Lazare hasta la estación Mantes-la-Jolie, pasando por La Défense y Nanterre, para satisfacer las necesidades de desplazamiento de las zonas densamente pobladas, que concentran alrededor de 2 millones de trabajadores. La puesta en marcha de la primera fase de la ampliación hasta Nanterre La Folie se llevó a cabo en la primera mitad de 2024 y la de la segunda fase hasta Mantes-la-Jolie está prevista para 2026. Esta ampliación ofrecerá una ruta directa desde Noisy-le-Sec hasta La Défense.
La ampliación del tranvía T11 hasta Noisy-le-Sec
A largo plazo, la ampliación del tranvía T11 desde Le Bourget hasta Noisy-le-Sec, apoyada por SNCF Réseau y Île de France Mobilités, traerá una nueva oferta de transporte a la gente de Noisy. Esta línea permitirá una interconexión rápida con las RER A, B, C y D sin pasar por París. Los andenes de la T11 estarán situados al norte de la estación y estarán conectados con el centro mediante una ampliación del paso inferior existente previsto como parte del proyecto T11 y el futuro puente peatonal previsto para el proyecto central.