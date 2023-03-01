Tranvía

AmpliaciónNanterre > Rueil-Malmaison

Un territorio cambiante

La ampliación del tranvía 1 forma parte de un sector dinámico en el corazón de la Metrópoli, cuyos desarrollos apoyará.

El tranvía dará servicio a grandes proyectos de la región a lo largo de todo su recorrido y apoyará el desarrollo de vivienda y empleo en ambos municipios. El gran número de proyectos urbanos en el territorio también implica posibles interfaces que deberán tenerse en cuenta en las fases de diseño.

El distrito de Petit Nanterre es objeto de un proyecto de renovación social y urbana.

Proyectos de desarrollo:

  • Petit Nanterre: un proyecto de renovación urbana de la ANRU, bajo la dirección de la SEMNA, incluye la ampliación y renovación de la parte este de la Avenue de la République, así como la creación de nuevas viviendas en la parte occidental de la avenida.
  • ZAC des Groues: proyecto para rehabilitar terrenos baldíos ferroviarios destinados a convertirse en un distrito mixto (vivienda y empleo) y dinámico con la construcción de la futura estación Nanterre-La Folie (extensión del RER E y futura línea 15 del Metro). Más información
  • Sectores Papèteries y Hautes Pâtures: situados entre la autopista A86 y el Sena, estos dos distritos ofrecen oportunidades para crear nuevos barrios a orillas del Sena. Más información
  • Sector Place de la Boule:
    -Periféricos de la Universidad: para responder a una intensificación urbana significativa, el proyecto prevé la creación de una fachada urbana a lo largo de la Avenida de la República. La avenida se ampliará hasta 30 m.
    -Corazón del distrito: situado en las inmediaciones de la estación de tren de la Universidad de Nanterre, la operación incluye la construcción de viviendas sociales y propiedad de viviendas, una residencia estudiantil, una residencia hotelera, oficinas y espacios de coworking, tiendas y un cine. Ha sido diseñado con objetivos medioambientales especialmente ambiciosos y será cruzado directamente por el Tranvía 1.
Hoy en día, punto de cruce de varias líneas de autobús, la Place de la Boule está destinada a convertirse en un importante nodo de la red de transporte de Île-de-France con la llegada del tranvía 1 y el metro 15.

Proyectos de transporte:

  • Extensión del RER E hacia el oeste:  El proyecto, declarado de utilidad pública en 2013, planea extender el RER E por más de 47 km, hasta Mantes-la-Jolie. Una de las estaciones de la futura línea, Nanterre-La Folie, se construirá en Nanterre, en el sector de Groues, cerca de La Défense. http://www.rer-eole.fr/
  • Metro 15: La línea 15 del Metro forma parte del Grand Paris Express. Esta línea automática de metro constituirá una nueva línea estructurada en la circunvalación, que sirve a los suburbios interiores de la región de Île-de-France. Esta línea estará conectada con el tranvía 1 en Place de la Boule, el RER E en Nanterre-La Folie y el RER A en La Défense. https://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15