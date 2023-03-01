Un territorio cambiante

La ampliación del tranvía 1 forma parte de un sector dinámico en el corazón de la Metrópoli, cuyos desarrollos apoyará.

El tranvía dará servicio a grandes proyectos de la región a lo largo de todo su recorrido y apoyará el desarrollo de vivienda y empleo en ambos municipios. El gran número de proyectos urbanos en el territorio también implica posibles interfaces que deberán tenerse en cuenta en las fases de diseño.