Un territorio cambiante
La ampliación del tranvía 1 forma parte de un sector dinámico en el corazón de la Metrópoli, cuyos desarrollos apoyará.
El tranvía dará servicio a grandes proyectos de la región a lo largo de todo su recorrido y apoyará el desarrollo de vivienda y empleo en ambos municipios. El gran número de proyectos urbanos en el territorio también implica posibles interfaces que deberán tenerse en cuenta en las fases de diseño.
Proyectos de desarrollo:
- Petit Nanterre: un proyecto de renovación urbana de la ANRU, bajo la dirección de la SEMNA, incluye la ampliación y renovación de la parte este de la Avenue de la République, así como la creación de nuevas viviendas en la parte occidental de la avenida.
- ZAC des Groues: proyecto para rehabilitar terrenos baldíos ferroviarios destinados a convertirse en un distrito mixto (vivienda y empleo) y dinámico con la construcción de la futura estación Nanterre-La Folie (extensión del RER E y futura línea 15 del Metro). Más información
- Sectores Papèteries y Hautes Pâtures: situados entre la autopista A86 y el Sena, estos dos distritos ofrecen oportunidades para crear nuevos barrios a orillas del Sena. Más información
- Sector Place de la Boule:
-Periféricos de la Universidad: para responder a una intensificación urbana significativa, el proyecto prevé la creación de una fachada urbana a lo largo de la Avenida de la República. La avenida se ampliará hasta 30 m.
-Corazón del distrito: situado en las inmediaciones de la estación de tren de la Universidad de Nanterre, la operación incluye la construcción de viviendas sociales y propiedad de viviendas, una residencia estudiantil, una residencia hotelera, oficinas y espacios de coworking, tiendas y un cine. Ha sido diseñado con objetivos medioambientales especialmente ambiciosos y será cruzado directamente por el Tranvía 1.
Proyectos de transporte:
- Extensión del RER E hacia el oeste: El proyecto, declarado de utilidad pública en 2013, planea extender el RER E por más de 47 km, hasta Mantes-la-Jolie. Una de las estaciones de la futura línea, Nanterre-La Folie, se construirá en Nanterre, en el sector de Groues, cerca de La Défense. http://www.rer-eole.fr/
- Metro 15: La línea 15 del Metro forma parte del Grand Paris Express. Esta línea automática de metro constituirá una nueva línea estructurada en la circunvalación, que sirve a los suburbios interiores de la región de Île-de-France. Esta línea estará conectada con el tranvía 1 en Place de la Boule, el RER E en Nanterre-La Folie y el RER A en La Défense. https://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15