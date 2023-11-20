12 es el número de la línea que te ofrecerá 1 tranvía-tren cada 12 minutos* durante la hora punta. Entre Massy-Palaiseau y Evry-Courcouronnes, el trayecto durará unos 42 minutos y se cruzarán 12 localidades de Essonne. El T12 circulará todos los días entre las 05:00 y las 00:00.

El tranvía-tren T12 podrá acomodar a 500 pasajeros, ¡con unos 190 asientos! Esto es el doble que en otros tranvías-trenes, porque el T12 circula en doble unidad, es decir, dos trenes ensamblados.

*La frecuencia se ajustará cuando el T12 esté en servicio. El tranvía-tren circulará cada 10 minutos en 2024.