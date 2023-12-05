¡Descubre el programa del día de tu inauguración!

¡Volvamos a reunirnos el sábado 9 de diciembre para un día festivo de inauguración para celebrar la llegada del tranvía T12!

Participa en las actividades a lo largo de toda la línea y sube* al T12 en la estación que elijas de 12:30 a 17:30.

En el programa de este día:

Pueblo festivo en la plaza frente al ayuntamiento de Évry-Courcouronnes:

> Camión de comida

> Photobooth

> Juegos

14:00 > 15:30

> Espectáculo de baile hip-hop afro

15:30 > 17:00

> Concierto de Jazz

Pueblo de ocio en la estación T12 en Épinay-sur-Orge:

> Camión de comida

> Actividades de movilidad

> Conciertos de jazz y música caribeña

A lo largo de la ruta alrededor de los complejos:

> Espectáculos de payasos, entretenimiento musical, bailarines, magos...

*Embarque con un billete válido

Esperamos volver 🥳 a verle