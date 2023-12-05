¡Descubre el programa del día de tu inauguración!
Publicado el
¡Volvamos a reunirnos el sábado 9 de diciembre para un día festivo de inauguración para celebrar la llegada del tranvía T12!
Participa en las actividades a lo largo de toda la línea y sube* al T12 en la estación que elijas de 12:30 a 17:30.
En el programa de este día:
Pueblo festivo en la plaza frente al ayuntamiento de Évry-Courcouronnes:
> Camión de comida
> Photobooth
> Juegos
14:00 > 15:30
> Espectáculo de baile hip-hop afro
15:30 > 17:00
> Concierto de Jazz
Pueblo de ocio en la estación T12 en Épinay-sur-Orge:
> Camión de comida
> Actividades de movilidad
> Conciertos de jazz y música caribeña
A lo largo de la ruta alrededor de los complejos:
> Espectáculos de payasos, entretenimiento musical, bailarines, magos...
*Embarque con un billete válido
Esperamos volver 🥳 a verle