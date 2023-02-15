El pequeño glosario del tranvía T12

En Épinay-sur-Orge, en la intersección de la Rue de Grand Vaux y la RD257, se encuentra la zona de desconexión del tranvía T12.

Esta es una zona de transición en la que el tranvía se despega de las vías del tren para utilizar las vías del tranvía. De hecho, el material rodante del tranvía T12 es un "tranvía-tren" capaz de circular por ambos tipos de vías: los de la red ferroviaria y los de la red urbana.

De hecho, existen diferencias entre estos dos modos de tráfico:

Fuente de alimentación: los niveles de tensión eléctrica no son los mismos

Señalización: en las vías del tranvía, el conductor adapta su conducción a lo que ve, mientras que en las vías del tren, los semáforos le guían

Las vías: en la red ferroviaria, el tren descansa sobre rieles expuestos instalados en el lastre, mientras que en la red urbana, la vía está integrada en la calzada.

Para permitir una transición suave e imperceptible a los pasajeros, a finales de agosto de 2020 se llevaron a cabo trabajos de tierra y el traslado de las vías del ferrocarril. Permitieron realizar el cambio de vía para el tranvía T12 y su paso entre ambos tipos de red.

¿Lo sabías?

Aunque el tranvía-tren puede circular por dos tipos de vía, existe una diferencia notable entre los dos tipos de tráfico: en las vías del tren, la norma es que los trenes circulan por la izquierda de la vía, mientras que en la red urbana, los tranvías circulan por la derecha.