El pequeño glosario del tranvía T12
Publicado el-
Actualizado el
Conviértete en un experto en el sitio del tranvía y descubre las técnicas de los trabajos realizados o planificados en los próximos meses, gracias a nuestro glosario de tranvías T12.
Agujas y cruces
En las vías de tramvia y tren, se instalan bifurcaciones llamadas "cambios y cruces" en la línea.
Los agujas y cruces están formados por agujas que permiten al tranvía salir de una vía y entrar en la vía adyacente. Estos desarrollos son especialmente útiles para la inversión de tranvías.
Riel Soldado Largo (CWR)
Desde finales de 2020, la instalación de las vías está en pleno apogeo en toda la red urbana entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes. Para ello, los equipos recurren a la instalación de raíles largos soldados.
Este es un método moderno e innovador para colocar tramos de vía de 300 o 400 metros de longitud, en comparación con unos 30 metros para los raíles convencionales. La principal ventaja de este método es que elimina las juntas de dilatación situadas entre cada raíl, lo que podría provocar amortiguadores al pasar las ruedas y, por tanto, un desgaste significativo.
Así, la incomodidad de los pasajeros por el traqueteo dejará de existir y el mantenimiento de las vías será más sencillo.
La zona de desconexión
En Épinay-sur-Orge, en la intersección de la Rue de Grand Vaux y la RD257, se encuentra la zona de desconexión del tranvía T12.
Esta es una zona de transición en la que el tranvía se despega de las vías del tren para utilizar las vías del tranvía. De hecho, el material rodante del tranvía T12 es un "tranvía-tren" capaz de circular por ambos tipos de vías: los de la red ferroviaria y los de la red urbana.
De hecho, existen diferencias entre estos dos modos de tráfico:
- Fuente de alimentación: los niveles de tensión eléctrica no son los mismos
- Señalización: en las vías del tranvía, el conductor adapta su conducción a lo que ve, mientras que en las vías del tren, los semáforos le guían
- Las vías: en la red ferroviaria, el tren descansa sobre rieles expuestos instalados en el lastre, mientras que en la red urbana, la vía está integrada en la calzada.
Para permitir una transición suave e imperceptible a los pasajeros, a finales de agosto de 2020 se llevaron a cabo trabajos de tierra y el traslado de las vías del ferrocarril. Permitieron realizar el cambio de vía para el tranvía T12 y su paso entre ambos tipos de red.
¿Lo sabías?
Aunque el tranvía-tren puede circular por dos tipos de vía, existe una diferencia notable entre los dos tipos de tráfico: en las vías del tren, la norma es que los trenes circulan por la izquierda de la vía, mientras que en la red urbana, los tranvías circulan por la derecha.
El puente ferroviario
Un puente ferroviario es una estructura que permite la circulación de una máquina ferroviaria, es decir, equipada con vías férreas.
2: este es el número de puentes ferroviarios en el proyecto del tranvía T12:
- En Massy-Palaiseau: un puente ferroviario conecta el distrito de Massy-Atlantis con el de Massy-Europe. El tranvía circulará por el puente, por encima de la carretera.
- En Épinay-sur-Orge se construyó un puente ferroviario bajo las vías C del RER. El tranvía pasa por debajo.
Descubre más sobre el método para construir un puente ferroviario aquí.
Desplazamiento
El desplazamiento es un método utilizado en la construcción de estructuras. Describe el funcionamiento mediante el cual un puente, carriles o losas, por ejemplo, se desplaza deslizándose por el suelo para alcanzar su ubicación final.
Como parte de los trabajos en el tranvía T12, se han realizado varias operaciones de traslado.
En agosto de 2019, el puente ferroviario Massy-Europe fue arrancado bajo las vías.
Más recientemente, del 21 al 23 de mayo de 2020, en Épinay-sur-Orge, una excepcional operación de 72 horas permitió que el puente ferroviario se desplazara bajo las vías C del RER, lo que permitió la construcción del andén del tranvía T12 debajo.
El desplazamiento también se utilizaba para mover las vías de la Grande Ceinture en la rue des Rossays, en Savigny-sur-Orge.
Las estampas
Los "booms" son rampas, que suben y bajan, que permiten al tranvía acceder a una estructura elevada.
Actualmente, varios sitios de construcción en auge están en marcha en Grigny, Ris-Orangis y Évry-Courcouronnes. Situados a ambos lados de la autopista A6, permitirán que el tranvía T12 acceda y descienda por puentes sobre los carriles de circulación.
En Morsang-sur-Orge, se están finalizando otros tipos de explosiones a lo largo del Parc du Séminaire. Con 650 metros de longitud, permitirán que el tranvía T12 suba hasta la estación elevada Parc du Château, que tendrá 6 metros de altura.
Trabajo multitubular
Las obras multitubulares forman parte de las obras relacionadas con el suministro eléctrico del tranvía. Son necesarias para la operación de los trenes y se realizan a lo largo de toda la obra de la T12, bajo tierra. Consisten en instalar tuberías subterráneas a lo largo de la línea, en las que se insertarán los cables de alimentación.
Es mediante la instalación de estos cables que las estaciones e instalaciones de la línea se conectarán a la electricidad, y se podrá transmitir la información de los pasajeros.