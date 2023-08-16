¡El pequeño léxico del tranvía T12!

Conviértete en un experto en el sitio del tranvía y descubre las técnicas del trabajo realizado o planificado en los próximos meses, ¡gracias a nuestro glosario de tranvías T12!

Trabajo multitubular

Las obras multitubulares forman parte de las obras relacionadas con el suministro eléctrico del tranvía. Son necesarias para la operación de los trenes y se realizan a lo largo de toda la obra de la T12, bajo tierra. Consisten en instalar tuberías subterráneas a lo largo de la línea, en las que se insertarán los cables de alimentación.

Es mediante la instalación de estos cables que las estaciones e instalaciones de la línea se conectarán a la electricidad, y se podrá transmitir la información de los pasajeros.