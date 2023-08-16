Trabajos en andenes en la Avenue Ambroise Croizat en Ris-Orangis (febrero-junio 2020)
> ¿Qué trabajo hay que hacer?
Construcción del andén para el futuro tranvía T12 en la Avenida Ambroise Croizat.
> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?
5 meses, de febrero a junio.
> ¿Qué cambia esto?
Durante la duración de las obras, la Avenida Ambroise Croizat se hará de sentido único en dirección a la Avenida Joliot Curie.
Para mejorar el tráfico, los autobuses 403 y 406 se desviarán por la Avenue du Front Populaire hacia la Avenue Joliot Curie.