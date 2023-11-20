¡Podrás hacer la T12 en vista previa el sábado 9 de diciembre durante la inauguración!

Ven y celebra la llegada del T12 en este día festivo.

Tras varios años de trabajo, por fin ha llegado el momento de descubrir este nuevo medio de transporte, que no solo facilitará nuestro desplazamiento, sino que también contribuirá a hacer la ciudad más verde y accesible para todos.

El día de la inauguración comenzará el sábado 9 de diciembre a las 11:00 con los discursos de los financiadores del proyecto en la plaza de los Derechos Humanos y Ciudadanos de Évry-Courcouronnes.

Desde el mediodía, las rutas inaugurales comenzarán hasta las 17:00. El público podrá subir a los trenes por primera vez con un billete validado y descubrir toda la línea entre Evry-Courcouronnes y Massy-Palaiseau.

Al mismo tiempo, se celebrará una villa de ocio frente a los Derechos Humanos y Ciudadanos en Évry-Courcouronnes, y también se planifican actividades en el resort.

Estad allí, con familia o amigos, y celebremos juntos la puesta en servicio del tranvía T12. El servicio de ventas T12 comenzará a la mañana siguiente a partir de las 5:00.