¡Disfruta de actividades cerca de ti el sábado 9 de diciembre!
Publicado el
De 12:30 a 17:00, se organizan actividades alrededor de la línea de tranvía T12. Además de los 3 pueblos de ocio (Évry-Courcouronnes, Épinay-sur-Orge y Massy-Palaiseau), también puedes ir, con amigos o familia, a:
- El balneario de Bois Saint-Eutrope en Ris Orangis,
- La estación Ferme Neuve en Grigny,
- La estación Coteaux de l'Orge en Viry-Châtillon,
- La estación Parc du Château en Morsang-sur-Orge,
- Estación de Longjumeau,
- La estación de Chilly-Mazarin,
- Y la estación de Champlan.
¡El T12 es tuyo!