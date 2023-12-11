[DE VUELTA EN LAS FOTOS] ¡Revive en imágenes el día de la inauguración del tranvía-tren T12!

El sábado 9 de diciembre se inauguró la nueva línea de tranvía en presencia de Marc Guillaume, prefecto de la región de Île-de-France y prefecto de París, Bertrand Gaume, prefecto de Essonne, Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y presidenta de Île-de-France Mobilités, François Durovray, presidente del Departamento de Essonne, Stéphane Beaudet, alcalde de Evry Courcouronnes, Christophe Fanichet, presidente y director ejecutivo de SNCF Voyageurs y Matthieu Chabanel, Presidente y CEO de SNCF Network.

