Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes
En Grigny y Ris-Orangis
La estación Ferme Neuve
El proyecto del tranvía T12 fomentará la apertura del distrito de Grande-Borne. Actualmente está siendo rehabilitado como parte de un programa financiado por la Agencia Nacional para la Renovación Urbana. La primera fase de trabajos se completará en 2019 y continuará especialmente en los sectores de Méridien y Places Hautes, cerca del futuro tranvía.
El tranvía T12 cruzará la autopista a través de un nuevo puente de 60 m de longitud para crear un enlace entre el centro de Grigny y el distrito de Grande-Borne. En el puente, un carril estará reservado para ciclistas y peatones.
Los residentes del centro de Grigny y los estudiantes del instituto Sonia-Delaunay podrán tomar el tranvía T12 en la estación Ferme Neuve en conexión con el futuro T Zen 4. En el puente, se está llevando a cabo una operación de desarrollo para crear un centro de la ciudad y se planea construir viviendas, tiendas como un gran supermercado de alimentos y una instalación cultural que incluye el invernadero para 2024.
El complejo turístico Bois de Saint-Eutrope
El tranvía T12 parará en la estación Bois de Saint-Eutrope, cerca del antiguo hipódromo. Esta superficie de 130 hectáreas
se verá reforzado con la creación del Grand Paris Sport Cluster, un centro de excelencia dedicado al deporte, la salud y la innovación.
En Évry-Courcouronnes
Las estaciones del Tratado de Roma y Bois Briard
El tranvía T12 cruzará entonces la ciudad de Évry-Courcouronnes. Las estaciones Traité de Rome y Bois Briard estarán situadas en el corazón de un nuevo bulevar urbano que fomentará la movilidad suave gracias a carriles bici y caminos peatonales protegidos. El cruce de caminos del Tratado de Roma será remodelado como un cruce con semáforos para regular el tráfico entre el tranvía y otros vehículos. En este sector, el tranvía T12 dará servicio al Centro de Courcouronnes y luego al centro cultural de la Ferme du Bois Briard y al Parc du Lac, que así será más accesible.
La estación de Évry-Courcouronnes
El tranvía T12 llegará a su terminal en la estación Évry-Courcouronnes con una intermodalidad mejorada. De hecho, estará en conexión con el RER D, las líneas de autobús 91.05, 415, 416 y el futuro T Zen 4. A pocos minutos a pie del Ayuntamiento y de la Universidad de Évry-Paris-Saclay, el tranvía T12 regará así un centro renovado con una nueva oferta de viviendas, comercios locales y servicios públicos.
Las obras emblemáticas del sector
Para permitir el paso del tranvía T12 sobre la autopista A6, se han construido 3 puentes:
- en Grigny: construcción de un puente de 62 metros de longitud, situado sobre la A6 y los acueductos de Vanne y Loing;
- en Ris-Orangis: construcción de un puente de 97 metros cerca del antiguo hipódromo;
- en Évry-Courcouronnes: construcción de un puente de 89 metros de longitud paralelo al puente Delouvrier.