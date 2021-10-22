Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes

La estación Ferme Neuve

El proyecto del tranvía T12 fomentará la apertura del distrito de Grande-Borne. Actualmente está siendo rehabilitado como parte de un programa financiado por la Agencia Nacional para la Renovación Urbana. La primera fase de trabajos se completará en 2019 y continuará especialmente en los sectores de Méridien y Places Hautes, cerca del futuro tranvía.

El tranvía T12 cruzará la autopista a través de un nuevo puente de 60 m de longitud para crear un enlace entre el centro de Grigny y el distrito de Grande-Borne. En el puente, un carril estará reservado para ciclistas y peatones.

Los residentes del centro de Grigny y los estudiantes del instituto Sonia-Delaunay podrán tomar el tranvía T12 en la estación Ferme Neuve en conexión con el futuro T Zen 4. En el puente, se está llevando a cabo una operación de desarrollo para crear un centro de la ciudad y se planea construir viviendas, tiendas como un gran supermercado de alimentos y una instalación cultural que incluye el invernadero para 2024.

El complejo turístico Bois de Saint-Eutrope

El tranvía T12 parará en la estación Bois de Saint-Eutrope, cerca del antiguo hipódromo. Esta superficie de 130 hectáreas

se verá reforzado con la creación del Grand Paris Sport Cluster, un centro de excelencia dedicado al deporte, la salud y la innovación.