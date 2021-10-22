El enfoque medioambiental

El tranvía T12 forma parte de un territorio con desafíos naturales, especialmente en el contexto del cruce del Parc du Séminaire en Morsang-sur-Orge. El proyecto ha sido diseñado de tal manera que respeta el entorno que atraviesa, ofreciendo al mismo tiempo un medio de transporte eficiente. De acuerdo con la ley de protección de la naturaleza, los líderes del proyecto se han comprometido a:

EVITAR IMPACTOS: La ruta, aunque sirve al territorio lo mejor posible, preserva tanto como sea posible la flora, la fauna, así como hábitats naturales protegidos. Por ejemplo, el tranvía-tren T12 circula principalmente por zonas abandonadas de la autopista A6.

REDUCIR IMPACTOS: Las medidas medioambientales permiten limitar los impactos del proyecto sobre los hábitats naturales. Por ejemplo, los árboles se talan en otoño e invierno, fuera de la temporada de cría de las aves. Además, todo el trabajo es supervisado por un ecólogo cuya tarea es identificar, predecir y analizar el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente.

COMPENSACIÓN IMPACTOS: Cuando los impactos son inevitables, se llevan a cabo acciones de restauración y mejora como parte del proceso de compensación del proyecto. Se pueden identificar diferentes tipos de medidas compensatorias: