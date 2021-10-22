El enfoque medioambiental
El tranvía T12 forma parte de un territorio con desafíos naturales, especialmente en el contexto del cruce del Parc du Séminaire en Morsang-sur-Orge. El proyecto ha sido diseñado de tal manera que respeta el entorno que atraviesa, ofreciendo al mismo tiempo un medio de transporte eficiente. De acuerdo con la ley de protección de la naturaleza, los líderes del proyecto se han comprometido a:
EVITAR IMPACTOS: La ruta, aunque sirve al territorio lo mejor posible, preserva tanto como sea posible la flora, la fauna, así como hábitats naturales protegidos. Por ejemplo, el tranvía-tren T12 circula principalmente por zonas abandonadas de la autopista A6.
REDUCIR IMPACTOS: Las medidas medioambientales permiten limitar los impactos del proyecto sobre los hábitats naturales. Por ejemplo, los árboles se talan en otoño e invierno, fuera de la temporada de cría de las aves. Además, todo el trabajo es supervisado por un ecólogo cuya tarea es identificar, predecir y analizar el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente.
COMPENSACIÓN IMPACTOS: Cuando los impactos son inevitables, se llevan a cabo acciones de restauración y mejora como parte del proceso de compensación del proyecto. Se pueden identificar diferentes tipos de medidas compensatorias:
- Las medidas a lo largo de la ruta tenían como objetivo restaurar el paisaje y la calidad ambiental de los territorios atravesados. Así, se recrean hábitats favorables para especies protegidas (lavandera y martín pescador) a lo largo de toda la ruta. En el Parc du Séminaire, el proyecto de paisajismo (plantación de árboles, elección de materiales, etc.) se desarrolla en consulta con la Comisión Departamental de Naturaleza, Paisajes y Lugares y el Syndicat de l'Orge (anteriormente Syndicat mixte de la vallée de l'Orge aval).
- Medidas para compensar el impacto sobre las especies protegidas, implementadas en el emplazamiento del centro de ocio Port-aux-Cerises en Draveil. El objetivo es crear mejores hábitats y condiciones de reproducción para las especies animales. Se instalarán dos cajas nido para dos especies de aves, la lavandera y el martín pescador, así como un lugar de anidación para la instalación de somormujos crestados. Estas medidas han recibido un dictamen favorable del Consejo Nacional para la Protección de la Naturaleza.