Estaciones y material rodante

Las estaciones del tranvía-tren T12 se convertirán en puntos de referencia para los habitantes. Permitirán a los usuarios esperar en condiciones óptimas de comodidad:

asientos y refugios de cristal para protegerse del frío, la lluvia, el viento o el sol;

Iluminación constante, agradable y tranquilizadora en todas las plataformas. La elección será para iluminación de bajo consumo. Se instalará un detector de presencia para modular el brillo;

un sistema de protección por vídeo y puntos de llamada de emergencia;

servicios para los pasajeros como pantallas de información en tiempo real, venta de billetes y visualización del mapa de la línea.

Las estaciones existentes del RER C serán remodeladas para convertirse en estaciones de tranvía. La vía se elevará para que el escalón y el andén estén a la misma altura, garantizando la accesibilidad para todos los pasajeros. Para acomodar el nuevo material rodante más corto, se reducirá la longitud de los andenes.

Un tranvía moderno y cómodo

El tranvía-tren T12 es un modo de transporte moderno, cómodo y 100% accesible que circula tanto por la red ferroviaria como por vías urbanas. Este equipo tiene tanto las características de un tranvía (tamaño, aceleración, frenado) como las de un tren (velocidad máxima, equipamiento de seguridad a bordo).

El futuro tranvía-tren T12 es el DUALIS fabricado por Alstom. Podrá transportar a 251 pasajeros y ofrecerá 92 asientos. Circulará en unidades dobles (dos trenes ensamblados, es decir, más de 500 pasajeros). En total, el vehículo tendrá 84 metros de largo y 2,65 metros de ancho.

Los 23 trenes del tranvía T12 están diseñados y ensamblados en Francia, en el emplazamiento Valenciennes – Petite-Forêt de Alstom. Están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités por un importe de 145 millones de euros.