Massy-Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin

El tranvía T12 en Massy y Champlan

Las estaciones Massy - Palaiseau, Massy Europe y Champlan

La estación Massy – Palaiseau

El tranvía T12 saldrá de la estación Massy – Palaiseau, donde conectará con las líneas B y C del RER y el TGV. Pasará por el corazón del nuevo distrito urbano de Massy-Atlantis, que reúne oficinas, viviendas, comercios e instalaciones en un área de 100 hectáreas. A largo plazo, este distrito albergará a 10.000 personas y creará 10.000 nuevos empleos.

La estación Massy Europe

Cerca de este nuevo distrito, se está desarrollando otro proyecto urbano para acoger a pymes e infraestructuras pequeñas y para reubicar actividades industriales previamente establecidas en Massy. Este es el parque empresarial Bonde implementado por Paris Sud Aménagement.

Como parte de estos desarrollos urbanos y del tranvía T12 (cofinanciado por el tranvía T12 y la ciudad de Massy), se está construyendo una estructura bajo las vías del tren en la Rue Migaux. Este paso subterráneo estará equipado con dos carriles viarios y una acera para peatones. Conectará el distrito Massy-Atlantis y su centro comercial con el de Massy-Europe.

La estación de Champlan

Los habitantes de Champlan podrán tomar el tranvía T12 desde la nueva estación de Champlan. Eso

estará situado junto a un distrito económico orientado al sector de la ecoconstrucción. Este proyecto vecinal cuenta con el apoyo de la Agencia Regional para la Biodiversidad y el Instituto de la Región de París (IAU IDF).