Un repaso al evento de lanzamiento de la ampliación del tranvía T13
Publicado el
El lunes 16 de junio, los propietarios del proyecto, actores públicos y financiadores de la ampliación del tranvía T13 iniciaron oficialmente los trabajos de desarrollo de la extensión del tranvía T13 en compañía de los habitantes de Poissy y sus alrededores.
Por la tarde, los profesores y alumnos de la guardería Charles Péguy recibieron a los equipos del proyecto en su teatro al aire libre para una presentación divertida.
Esta primera reunión invitó a los niños a descubrir los atuendos y equipos de la obra, las máquinas utilizadas, el trabajo realizado cerca de la escuela y a jugar a reconocer los diferentes medios de transporte.
Al comienzo de la noche, los financiadores y socios del proyecto tomaron la palabra en una reunión institucional para revisar los proyectos actuales y futuros, así como los beneficios que aportó la ampliación del tranvía T13 para el departamento de Yvelines.
Romain, tu agente local, acompañado de miembros del equipo del proyecto, estuvo en un puesto toda la tarde para presentar el futuro tranvía T13, los desarrollos previstos y responder a todas las preguntas.
Durante todo el evento, hubo muchas actividades para los más pequeños: juegos gigantes, una cazuela con el tema de la movilidad o colorear gigantes en el futuro tranvía.
Para cerrar la festividad, la Banda de Música Poissy vino a animar el espacio al ritmo de sus instrumentos de viento.