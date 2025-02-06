Actualización sobre los trabajos en curso en Poissy

2025 marca una nueva etapa en el avance de las obras de ampliación de la T13.

Además de la continuación de los trabajos de concesión, este primer trimestre también marca el inicio de varios proyectos preparatorios dentro de Poissy. Varios distritos se ven afectados por este trabajo: el distrito de La Bruyère y el centro de la ciudad por un lado, y el distrito de Saint-Exupéry por otro.

En el lateral de la Rue de La Bruyère, la Avenue de Versalles y el Boulevard Gambetta, se están implementando cambios en el tráfico de coches a medida que avanzan las obras. Desde finales de 2024, solo los residentes locales han podido utilizar la parte de la Rue de La Bruyère situada entre la Avenue de Versalles y la Avenue Fernand Lefebvre. La parte superior del Boulevard Gambetta es una calle de sentido único hasta la primavera, debido a trabajos en las redes de alcantarillado de la Comunidad Urbana Grand Paris Seine et Oise.

En el distrito de Saint-Exupéry, la Rue Saint-Sébastien está cerrada al tráfico de coches hasta que finalice el trabajo en las redes de alcantarillado este verano. Desde la Rue Adrienne Bolland, los vehículos deben tomar la Rue Saint-Exupéry.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.