Reforestación participativa en la isla de Devant con los niños de la escuela Charles Péguy en Poissy

Este jueves 4 de diciembre, la isla de Devant recibió a una clase de la escuela Charles Péguy en Poissy para una acción participativa de reforestación.

Durante esta excursión, los niños plantaron 90 arbustos : endrino, espino, avellano, viburno, angustre, cornejo, huso europeo, rosa perro, serbal y saúco negro.

Guiados por los equipos de Île-de-France Mobilités y un paisajista, contribuyeron a su propio nivel al diseño de la zona de compensación medioambiental del proyecto.