¡Descubre el libro de mapas para la ampliación del tranvía T13!
Publicado el
¿Te gustaría entender mejor la ruta de la futura ampliación del tranvía T13 y qué cambiará para tu viaje diario?
¡El libro de planes está aquí para ayudarte!
Gracias a este documento, veréis concretamente cómo el nuevo tramo se conectará con la línea existente entre Saint-Cyr y Saint-Germain-en-Laye, en particular en la bifurcación creada en Lisière-Pereire.
Encontrarás toda la información clave para proyectarte en el futuro de tu línea:
- detalles de las nuevas estaciones: ubicación, accesibilidad, diseño y conexiones con otros medios de transporte;
- la integración del tranvía en tu entorno: recorrido preciso, integración urbana y paisajística;
- nueva movilidad alrededor de la línea: carriles bici, aparcamiento y material para bicicletas (aros, refugios);
- infraestructura técnica: ubicación de edificios técnicos, muros de contención, barreras de seguridad y barreras acústicas;
- jardinería: plantación de árboles, reforestación y entorno vital;
- perspectivas de imagen para visualizar mejor desarrollos futuros;
- Detalles de la compensación medioambiental realizada en la zona circundante:
- la planificación de operaciones;
- los distintos actores que construyen y financian el proyecto.
Una herramienta clara y completa para entender mejor, anticipar... ¡Y toma la responsabilidad de este proyecto de movilidad!
Consulta el libro de planes