Bosque de Saint-Germain-en-Laye – Achères: inicio de las operaciones

Este primer trimestre de 2025 marca el inicio de las obras preparatorias para permitir la construcción de la ampliación del tranvía T13 en la antigua Grande Ceinture, a nivel de la estructura "Saut de Mouton" que atraviesa las vías del RER en el bosque, cerca del distrito de Chêne Feuillu en Achères.

Así comenzarán varias operaciones, como la instalación de viviendas, el desarrollo de accesos al terreno, la limpieza de terrenos y la limpieza de malezas .

Esto podría provocar ralentizaciones en tu zona, así como algunos cambios de tráfico. Las intervenciones tendrán lugar entre semana durante el día, pero también ocasionalmente por la noche (para no interrumpir el tráfico ferroviario cercano) y algunos fines de semana a partir de abril. Pronto publicaremos un calendario completo de estas intervenciones.

Para más información, consulta la información completa del trabajo a continuación.