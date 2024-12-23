¡Romain, tu agente local, ha llegado!

Como parte de la ampliación del tranvía T13, su nuevo referente local, Romain, está ahora a su disposición para facilitar la comunicación entre residentes locales, empresas, comerciantes, autoridades locales y propietarios de proyectos.

Su misión: informaros a diario sobre el progreso del trabajo, los posibles impactos y las características del proyecto. Romain también está allí para recopilar tus preguntas, preocupaciones o sugerencias y enviarlas directamente a los responsables del proyecto para que te den una respuesta.

Puedes contactar con él directamente en el 06 02 04 86 68. Su permanencia se anunciará regularmente en la web del proyecto, así como en la página dedicada de Facebook y el canal de WhatsApp.

Romain también estará presente en el campo, disponible de lunes a viernes de 9:00 a 17 :00 para responder a sus preguntas y acompañarle durante todo el proyecto.

¡No dudes en ponerte en contacto con él!