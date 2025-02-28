Inicio de la remodelación del puente "Saut-de-Mouton" en el sector de Chêne Feuillu d'Achères

Se han iniciado las obras de remodelación del puente de la antigua gran franja ferroviaria, también conocida como "Saut-de-Mouton". Se encuentra en el bosque de Saint-Germain-en-Laye, en el límite del distrito de Chêne Feuillu en Achères. Esta estructura estratégica está siendo remodelada para permitir que el tranvía T13 se extienda por la red ferroviaria nacional, mejorando así la fluidez de la red de transportes.

Un proyecto en varias etapas

El horario de trabajo está organizado de la siguiente manera:

Febrero - mayo 2025: Construcción de los nuevos cimientos.

Mayo de 2025: Retirada de estructuras antiguas.

Mayo - agosto 2025: Montaje e instalación de la nueva estructura.

Septiembre de 2025: Terminando el trabajo.

Intervenciones nocturnas y de fin de semana

Para limitar el impacto en el tráfico ferroviario de las líneas que pasan por debajo de este puente, ciertos trabajos deberán realizarse por la noche y los fines de semana:

Trabajo nocturno: de febrero a finales de abril de 2025, entre las 23:00 y las 5:00.

Trabajar en ciertos fines de semana: durante el día y por la noche (de 23:00 a 5:00) durante ciertos fines de semana de mayo a julio de 2025. Para saber exactamente qué fines de semana se refieren, te invitamos a leer la información laboral que aparece a continuación.

Estamos haciendo todo lo posible para minimizar las molestias y garantizar el buen funcionamiento de este proyecto, que es esencial para el futuro del tranvía T13. Gracias por tu comprensión.

Para saber más sobre estas operaciones, puedes consultar la información del trabajo.