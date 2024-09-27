Inicio de la renovación de la línea ferroviaria de la gran circunvalación en el bosque de Saint-Germain-en-Laye

A mediados de octubre de 2024 comenzarán las primeras obras de ampliación del tranvía T13 hacia Poissy y Achères. En primer lugar, se llevará a cabo la renovación de las vías del tren de la gran circunvalación en el bosque de Saint-Germain-en-Laye . Para llegar a la zona de trabajo, los vehículos de construcción utilizarán el acceso por Winchester Avenue, frente al edificio Bose. Hasta febrero, los vehículos que salgan del recinto tomarán la rue de Noailles para unirse a la RN 184.

Una reunión para los habitantes del distrito de Winchester

Para informar a los residentes del distrito de Winchester sobre la organización de estas obras, se celebrará una reunión informativa el miércoles 2 de octubre a las 19:00 en el Quai des Possibles (antigua estación Lisière Pereire en Saint-Germain-en-Laye), una oportunidad para que SNCF Réseau y Île-de-France Mobilités, los propietarios del proyecto, acudan a presentar y debatir:

la ampliación del tranvía T13 hasta Achères,

la obra que tendrá lugar en el bosque de Saint-Germain-en-Laye,

el uso de este acceso al lugar, pero también las medidas implementadas para los habitantes del distrito.

Para obtener más información, puedes consultar, en la biblioteca de medios, la información de la obra / el folleto de invitación a la reunión informativa.