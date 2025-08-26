Demolición del pilar del antiguo puente en la entrada de Poissy

Tras la demolición del puente, los equipos reorganizaron el espacio liberado en preparación para el inicio de la

Obras de desarrollo del tranvía, principios de 2026. El último pilar del antiguo puente, situado en el lado izquierdo de la Avenue de Versalles mientras desciende hacia el centro de la ciudad, será retirado del 1 al 15 de septiembre, y luego continuarán los terraplenes en esta zona hasta principios de octubre.

Cuidado

Los carriles de tráfico de la avenida se rediseñan y la acera del lado oeste queda neutralizada hasta el final de las obras. Durante la demolición del pilar, puede producirse contaminación por ruido y vibraciones de vez en cuando, solo durante el día.