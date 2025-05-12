Retirada del puente sobre la Avenida Lefebvre en Poissy
Publicado el
¡Esta es la primera gran operación en el desarrollo de la ampliación del tranvía T13!
Como el antiguo Gran Anillo Ferroviario ya no está en uso en Poissy, se retirarán los puentes ferroviarios que lo sostenían.
El primer puente que se retiró del 29 de mayo al 1 de junio se encuentra sobre la avenida Fernand Lefebvre.
El propósito de esta retirada es:
* Para ampliar la perspectiva de la Avenida Fernand Lefebvre
* Desarrollar un pequeño aparcamiento para el mantenimiento del tranvía en el bosque
* Ahorrar en el mantenimiento de una estructura que se ha vuelto obsoleta
Es una solución que es tanto más económica como más armoniosa para el entorno urbano.
El proyecto se llevará a cabo en tres fases:
Paso 1 – Preparación del lugar
Del 12 al 29 de mayo de 2025
El tráfico alternado se establecerá en el puente, regulado por semáforos de obra y la presencia de un agente de tráfico.
Paso 2 – Retirada del puente
Del 29 de mayo al 1 de junio de 2025 (fin de semana de la Ascensión)
La avenida Fernand Lefebvre estará cerrada al tráfico solo en el puente durante esta operación. Por favor, respete las instrucciones de seguridad publicadas en la zona.
- Jueves 29 de mayo, a partir de las 10 a.m., se retirará el puente
- El viernes 30 y el sábado 31 de mayo se retirarán los pilares del puente
- El domingo 1 de junio se realizarán los trabajos de acabado
Esta obra tendrá impactos en el ruido en los siguientes momentos:
- Jueves 29 de mayo: de 5 a.m. a 10 p.m.
- Viernes 30 y sábado 31 de mayo: de 6 a 22 h
- Domingo 1 de junio: de 9:00 a 18:00
Estamos haciendo todo lo posible por reducir estas molestias y pedimos disculpas por las molestias causadas
Paso 3 – Terminar el trabajo
Del 2 al 14 de junio de 2025
El tráfico alterno podía restablecerse dependiendo del avance de la obra. Si las operaciones terminan antes, la alternancia se levantará en consecuencia. El tráfico seguirá estando regulado por semáforos y por un agente si es necesario.
Se está haciendo todo lo posible para limitar las molestias y garantizar el buen funcionamiento de esta obra esencial para la llegada del tranvía T13 a Poissy.
Para más información, puedes consultar la información sobre obras aquí.
Consulta la información del trabajo
Consulta la información del trabajo