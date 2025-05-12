Retirada del puente sobre la Avenida Lefebvre en Poissy

¡Esta es la primera gran operación en el desarrollo de la ampliación del tranvía T13!

Como el antiguo Gran Anillo Ferroviario ya no está en uso en Poissy, se retirarán los puentes ferroviarios que lo sostenían.

El primer puente que se retiró del 29 de mayo al 1 de junio se encuentra sobre la avenida Fernand Lefebvre.

El propósito de esta retirada es:

* Para ampliar la perspectiva de la Avenida Fernand Lefebvre

* Desarrollar un pequeño aparcamiento para el mantenimiento del tranvía en el bosque

* Ahorrar en el mantenimiento de una estructura que se ha vuelto obsoleta

Es una solución que es tanto más económica como más armoniosa para el entorno urbano.