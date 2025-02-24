Desvío de líneas de autobús en el distrito de La Bruyère

Como parte de los trabajos preparatorios para la ampliación del tranvía T13, una parte de la Rue de La Bruyère está cerrada al tráfico. Por ello, la línea de autobús 5 se desvía y se establece una ruta alternativa para llegar a la estación de Poissy. En la reunión pública celebrada en el distrito, escuchamos el problema de informar a los usuarios que viven en el distrito. A continuación encontrarás los elementos que permiten consultar las líneas de autobús de la zona.

Nueva ruta para la línea 5

Para evitar la Rue de La Bruyère y el Boulevard Gambetta, donde se están realizando las obras, la línea 5 ha sido reorganizada para garantizar un viaje más suave hasta la estación del RER de Poissy, que se convierte en su terminal.

Se ha instalado una nueva parada en Boulevard Rose para dar servicio al distrito de La Bruyère. Se encuentra a solo 130 metros de la antigua parada de La Bruyère, a la que se puede acceder por el túnel peatonal. Se mantienen todas las paradas de la Avenue du Maréchal Foch y del barrio de La Forêt , excepto la parada Rue de la Marne, que ya no está servida.

Posibles partidos

La línea 5 permite una conexión con la línea 1 (Carrières-sous-Poissy ↔, Saint-Germain-en-Laye) y todas las líneas que sirven a la estación. La parada Foch Justice en la línea 5 está situada a 600 metros de la parada Fernand Lefebvre en la línea 1.

permite una conexión con (Carrières-sous-Poissy ↔, Saint-Germain-en-Laye) y todas las líneas que sirven a la estación. La parada en la línea 5 está situada de la parada en la línea 1. También es posible hacer conexión en la estación de Poissy.

Refuerzo de la línea 1

Para mejorar el servicio al distrito durante las obras, la línea 1 se ha reforzado en horas punta, con un autobús cada 4 a 8 minutos.