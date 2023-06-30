¡Extensión del T13, un nuevo paso dado!
Publicado el
El Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités acaba de aprobar el Proyecto Preliminar (AVP) para la ampliación de la T13 desde Saint-Germain hasta Achères. Tras la declaración de utilidad pública en 2018 y el AVP en 2021, esta votación supone un paso importante hacia la realización del proyecto.
Cabe recordar que el objetivo de la etapa previa al proyecto (AVP) es dimensionar el proyecto en sus líneas generales para decidir un programa final y un coste estimado global. El AVP de enmienda, por otro lado, alimentado por los estudios del proyecto (estudios detallados), tiene como objetivo aprobar un programa y costes optimizados.
Un programa optimizado
Los estudios del proyecto se basan en un programa optimizado, integrando vías de ahorro, como la ampliación de la vía única en el bosque de Saint-Germain, la inserción de la terminal de la RER de Achères al oeste de las vías del ferrocarril o el desmantelamiento de 4,3 km de la antigua Grande Ceinture ferroviaire. Este cierre administrativo permite reducir considerablemente la altura y longitud de los muros de contención al nivel de la inserción del tranvía en Poissy y demoler dos puentes que llevaban la antigua Grande Ceinture, mejorando así la entrada a la ciudad de Poissy y la integración paisajística y urbana de la T13 en la Avenue de Versailles. Todas las optimizaciones integradas en los estudios del Proyecto y, por tanto, en el AVP de Modificación representan un ahorro de 61 millones de euros en comparación con el AVP de 2021.
El proyecto avanza
Los estudios a nivel de proyecto continúan. La próxima presentación del expediente de Autorización Ambiental será seguida por la celebración de una investigación ambiental pública en la primavera de 2024.
Al mismo tiempo, en 2021 comenzaron las obras de concesión para desviar las redes (agua, electricidad, telecomunicaciones, etc.) situadas bajo las vías del futuro tranvía T13. Este paso es un requisito esencial para los trabajos preparatorios (2024-2025), así como para las obras de infraestructura que comenzarán en 2025. La creación de vías y estaciones de tranvía, así como de urbanismo y paisajismo, se llevará a cabo hasta finales de 2027. Esto irá seguido de un periodo de pruebas y funcionamiento en seco antes de que se ponga en servicio.
Conectando el norte con el sur de los Yvelines
La ampliación de la línea permitirá finalmente conectar Saint-Cyr-L'École y Achères, pasando por Poissy, en unos 40 minutos. Los puntos clave de la región de Yvelines estarán conectados mediante la ampliación del tranvía T13, sin necesidad de transitar por París.
La red de transporte se mejorará gracias a las conexiones eficientes con la red ferroviaria (RER A y E, líneas L, N y U del Transilien)
El tranvía T13 circula ahora cada 10 minutos en hora punta entre Saint-Cyr y Saint-Germain-en-Laye (oferta de invierno). Cuando la línea extendida hasta Achères entre en servicio, esta frecuencia se duplicará en el tramo común.