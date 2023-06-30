¡Extensión del T13, un nuevo paso dado!

El Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités acaba de aprobar el Proyecto Preliminar (AVP) para la ampliación de la T13 desde Saint-Germain hasta Achères. Tras la declaración de utilidad pública en 2018 y el AVP en 2021, esta votación supone un paso importante hacia la realización del proyecto.

Cabe recordar que el objetivo de la etapa previa al proyecto (AVP) es dimensionar el proyecto en sus líneas generales para decidir un programa final y un coste estimado global. El AVP de enmienda, por otro lado, alimentado por los estudios del proyecto (estudios detallados), tiene como objetivo aprobar un programa y costes optimizados.

Un programa optimizado

Los estudios del proyecto se basan en un programa optimizado, integrando vías de ahorro, como la ampliación de la vía única en el bosque de Saint-Germain, la inserción de la terminal de la RER de Achères al oeste de las vías del ferrocarril o el desmantelamiento de 4,3 km de la antigua Grande Ceinture ferroviaire. Este cierre administrativo permite reducir considerablemente la altura y longitud de los muros de contención al nivel de la inserción del tranvía en Poissy y demoler dos puentes que llevaban la antigua Grande Ceinture, mejorando así la entrada a la ciudad de Poissy y la integración paisajística y urbana de la T13 en la Avenue de Versailles. Todas las optimizaciones integradas en los estudios del Proyecto y, por tanto, en el AVP de Modificación representan un ahorro de 61 millones de euros en comparación con el AVP de 2021.