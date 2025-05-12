Perforación en curso en el terraplén de la antigua línea ferroviaria en Poissy

De mayo a septiembre de 2025, SNCF Réseau realiza trabajos de perforación en el terraplén ferroviario situado entre la Avenue Fernand Lefebvre, Rue des Capucines, Impasse Hervieux y el inicio del bosque de Saint-Germain-en-Laye.

Estas operaciones tienen como objetivo crear varios pozos necesarios para rellenar las canteras subterráneas situadas bajo la futura vía del tranvía. Este paso es esencial para garantizar la estabilidad del suelo.

Este trabajo puede causar contaminación acústica durante el día. Se hace todo lo posible para respetar los horarios de entrada y salida del colegio cercano , para no interrumpir su funcionamiento.

Como los pozos excavados pueden alcanzar hasta 15 metros de profundidad, el acceso al lugar está estrictamente prohibido por tu seguridad y la de tus hijos. Por favor, respeten la señalización instalada alrededor de la zona.

Para saber más, consulta la información del trabajo aquí.