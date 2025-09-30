Centro Poissy - Gambetta
Info Works Avenue de Versailles - octubre 2025
Publicado el
Demolición del pilar este y reubicación de un muro de contención
¡Los trabajos preparatorios para la ampliación del tranvía T13 se están acelerando! Como parte de la remodelación de la Avenida de Versalles, se realizarán nuevas obras en la avenida entre octubre de 2025 y febrero de 2026.
Estas intervenciones incluirán:
- La demolición del pilar este del antiguo puente ferroviario.
- El traslado del muro de contención situado frente a la residencia de los Yvelines / Essonnes.
- La demolición y reconstrucción de la escalera permite el acceso al aparcamiento de la Grande Ceinture.
El trabajo tendrá lugar de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00, cumpliendo con las normas de seguridad y reducción de molestias.
Construcción del muro de contención
También como parte del desarrollo de la Avenue de Versalles, se demolirá el muro a lo largo de la residencia Yvelines-Essonne (a nivel del antiguo puente ferroviario).
- La intervención incluirá la demolición del muro existente y la construcción de un muro de contención permanente para permitir la ampliación de la Avenida de Versalles.
- Los trabajos tendrán lugar entre octubre de 2025 y febrero de 2026 , de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 19:00.
Para limitar el impacto en la vida diaria:
- El acceso seguro para peatones se mantendrá en el lado oeste de la Avenida de Versalles.
- Se preservará el acceso a la guardería Babybulle y al sótano de la residencia Yvelines-Essonnes .
- El tráfico bidireccional en la avenida se mantendrá durante toda la duración de los trabajos.