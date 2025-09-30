Info Works Avenue de Versailles - octubre 2025

¡Los trabajos preparatorios para la ampliación del tranvía T13 se están acelerando! Como parte de la remodelación de la Avenida de Versalles, se realizarán nuevas obras en la avenida entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

Estas intervenciones incluirán:

La demolición del pilar este del antiguo puente ferroviario .

. El traslado del muro de contención situado frente a la residencia de los Yvelines / Essonnes.

La demolición y reconstrucción de la escalera permite el acceso al aparcamiento de la Grande Ceinture.

El trabajo tendrá lugar de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00, cumpliendo con las normas de seguridad y reducción de molestias.