Retirada del puente ferroviario en la Avenida de Versalles
Publicado el
Desde el sábado 2 de agosto a las 6:30 a.m. hasta el miércoles 6 de agosto a las 6:30 p.m., una parte de la Avenue de Versailles, en la intersección con la Rue de la Bruyère, estará cerrada debido a la retirada del puente ferroviario sobre la avenida.
De hecho, durante una operación de punzón, el puente se desmontará bloque a bloque.
Los principales impactos:
- La zona estará cerrada al tráfico peatonal, ciclista y automovilista.
- El desvío por la Avenida Fernand Lefebvre será obligatorio para los conductores.
- Los peatones tendrán que atravesar el túnel situado entre la Rue de La Bruyère y el Boulevard Rose o por la Avenue Fernand Lefebvre.
- Algunas paradas de autobús no estarán atendidas.
Estas operaciones probablemente causarán molestias, especialmente ruido, así como vibraciones. Estamos haciendo todo lo posible para limitar el impacto en vuestro barrio y os agradecemos vuestra comprensión.
Para saber más, consulta la información del trabajo a continuación: