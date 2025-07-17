Retirada del puente ferroviario en la Avenida de Versalles

Desde el sábado 2 de agosto a las 6:30 a.m. hasta el miércoles 6 de agosto a las 6:30 p.m., una parte de la Avenue de Versailles, en la intersección con la Rue de la Bruyère, estará cerrada debido a la retirada del puente ferroviario sobre la avenida.

De hecho, durante una operación de punzón, el puente se desmontará bloque a bloque.

Los principales impactos:

La zona estará cerrada al tráfico peatonal, ciclista y automovilista.

El desvío por la Avenida Fernand Lefebvre será obligatorio para los conductores.

Los peatones tendrán que atravesar el túnel situado entre la Rue de La Bruyère y el Boulevard Rose o por la Avenue Fernand Lefebvre.

Algunas paradas de autobús no estarán atendidas.

Estas operaciones probablemente causarán molestias, especialmente ruido, así como vibraciones. Estamos haciendo todo lo posible para limitar el impacto en vuestro barrio y os agradecemos vuestra comprensión.

Para saber más, consulta la información del trabajo a continuación: