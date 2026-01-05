Trabajo preparatorio en el distrito de La Bruyère en Poissy
En 2026 se realizarán trabajos importantes en el antiguo terraplén ferroviario situado entre la Avenida Fernand Lefebvre y el Impasse Hervieux en Poissy. En última instancia, este sector será la "zona de transición" entre el modo tren en el bosque y el modo tranvía en la ciudad.
Los trabajos tendrán lugar desde principios de enero hasta finales de octubre de 2026 y serán llevados a cabo por SNCF Réseau. Se refieren a la construcción de muros de contención a lo largo del futuro andén del tranvía, con el fin de asegurar y estabilizar el terreno.
Las intervenciones se organizarán en varias fases:
- En enero, los equipos procederán con los terraplenes de las distintas plataformas de trabajo.
- Desde finales de enero hasta finales de mayo, se perforarán los pilotes necesarios para la estructura.
- De abril a octubre se crearán los muros de contención y luego se rellenarán con hormigón.
¿Cuáles son los impactos en tu vida diaria?
Estas operaciones se llevan a cabo en una zona cerrada al público. Te agradecemos que no cruces las barreras de la obra por tu seguridad.
Algunas operaciones, como la construcción de pilotes (perforación), probablemente causen contaminación acústica y vibraciones durante el día.