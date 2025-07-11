La preservación de especies naturales explicada en vídeo

Como parte de la ampliación del tranvía T13, Île-de-France Mobilités está activamente comprometida a limitar el impacto medioambiental del proyecto. El tercer episodio detrás de cámaras del proyecto nos muestra las acciones tomadas para preservar las especies protegidas.

En esta ocasión, Xavier Sanchez, experto medioambiental en Île-de-France Mobilités, y Mathieu Bony, jefe de gestión de proyectos para tranvías y trenes en la región de Île-de-France en SNCF réseau, revisan las medidas tomadas para la fauna y flora.

Acciones concretas para preservar las especies naturales: