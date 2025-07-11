La preservación de especies naturales explicada en vídeo
Publicado el
Como parte de la ampliación del tranvía T13, Île-de-France Mobilités está activamente comprometida a limitar el impacto medioambiental del proyecto. El tercer episodio detrás de cámaras del proyecto nos muestra las acciones tomadas para preservar las especies protegidas.
En esta ocasión, Xavier Sanchez, experto medioambiental en Île-de-France Mobilités, y Mathieu Bony, jefe de gestión de proyectos para tranvías y trenes en la región de Île-de-France en SNCF réseau, revisan las medidas tomadas para la fauna y flora.
Acciones concretas para preservar las especies naturales:
- La aplicación del método ERC (evitar, reducir, compensar): un enfoque riguroso orientado a evitar impactos en los entornos naturales, reduciéndolos cuando son inevitables o compensándolos cuando no podían evitarse o reducirse.
- La reapertura de la antigua Grande Ceinture para acomodar la ruta del tranvía
- La creación de cajas nido para aves y murciélagos en el bosque de Saint-Germain
- La instalación de tuberías de skimmer para permitir que las ardillas crucen los caminos de acceso a las obras sin riesgo.
- La creación de grandes pasadizos para la fauna que permita a todas las especies cruzar las futuras vías del tranvía
- La creación de cuatro nuevas áreas favorables a especies protegidas, para fauna y flora, con un enfoque en la Île-de-Devant en Conflans-Saint Honorine y los desarrollos llevados a cabo.