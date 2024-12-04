¡La autorización medioambiental ha sido concedida!

Tras varios meses de intercambios y consultas, la investigación pública medioambiental, realizada este verano, permitió que todos estuvieran informados y compartieran sus ideas, comentarios y sugerencias. Durante este periodo, nos hemos encargado de recopilar las opiniones de los habitantes para asegurar que el proyecto tenga en cuenta las expectativas y preocupaciones de todos. La comisión de investigación analizó los comentarios y elaboró un informe detallado, en el que formula conclusiones fundamentadas sobre todo el proyecto. También emitió una opinión favorable sobre todos los aspectos del caso, lo que representa un paso crucial para el futuro.

También hemos trabajado para incorporar propuestas y sugerencias viables. Se han realizado varios ajustes para adaptar mejor este proyecto a las necesidades del territorio. ¡Un gran agradecimiento a todos los que se tomaron el tiempo de participar en esta etapa tan importante!

Una vez finalizada la investigación pública, correspondía a los servicios estatales decidir el seguimiento del proyecto. Tras un análisis exhaustivo, la orden de autorización ambiental se firmó el 27 de noviembre, validando así la continuación del proyecto en cumplimiento de las normas medioambientales.

Esta autorización marca un punto de inflexión decisivo: los primeros trabajos preparatorios pueden comenzar a principios de 2025. Es un paso que pone en marcha concretamente este proyecto y prepara el terreno para las fases que están por venir.