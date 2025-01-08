Un repaso a la reunión pública del distrito de La Bruyère

© Ciudad de Poissy

El 27 de noviembre de 2024 se celebró una reunión pública en el distrito de La Bruyère de Poissy, que reunió a unos cien residentes, representantes de la ciudad y partes interesadas en el proyecto de ampliación del T13. Este tiempo de intercambio fue una oportunidad para presentar en detalle los diferentes aspectos del proyecto:

* La ruta y las estaciones,

* La planificación de las obras, en conjunto y a escala del distrito,

* El sistema de comunicación establecido,

* Las condiciones de futuras obras de construcción .

La presentación fue seguida por una sesión de preguntas y respuestas, durante la cual todos pudieron expresarse y obtener información sobre diversos temas:

* El futuro del terraplén adyacente al puente que será demolido entre la Avenida Lefebvre y la Rue de La Bruyère,

* El impacto del proyecto en el tráfico de coches.

* La organización del transporte público y, en particular, de las paradas de autobús,

* La creación de carriles bici,

* Y muchos otros temas relacionados con la vida diaria de los habitantes.

Las actas detalladas de esta reunión están ahora disponibles a continuación y en la biblioteca multimedia de la página web del proyecto. Te invitamos a consultarlo para conocer más sobre los intercambios y las respuestas proporcionadas durante y después de esta reunión.

¡Gracias a todos los presentes por su participación activa, y permanezcan atentos para seguir las próximas noticias del proyecto T13!

Se planificó una reunión pública en el distrito de Saint-Exupéry

La próxima reunión pública tendrá lugar el 16 de enero de 2025 a las 19:30 en el club Saint-Exupéry de Poissy. Principalmente se centrará en los habitantes de la rue Saint-Sébastien, Clos Saint-Exupéry y la rue Adrienne Bolland.