Vídeo - La retirada de los puentes ferroviarios en Poissy

Un repaso a dos operaciones que marcaron el año 2025: la retirada de dos antiguos puentes ferroviarios de la antigua Grande Ceinture en Poissy.

Los dos antiguos puentes ferroviarios han sido retirados para dar paso a un nuevo desarrollo del distrito. Estas intervenciones a gran escala se llevaron a cabo durante dos llamadas operaciones de "punzón", realizadas en un periodo muy corto para limitar el impacto en los residentes locales, peatones y conductores.

En este vídeo, dos expertos analizan tras bambalinas esta transformación: Annaelle RANCELLI, gestora de proyecto en Île-de-France Mobilités , y Carolina MEIER-HIRMER, directora de operaciones en SNCF Réseau.