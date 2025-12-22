Vídeo - La retirada de los puentes ferroviarios en Poissy
Tras bambalinas de la retirada de los antiguos puentes ferroviarios en Poissy
Un nuevo episodio de nuestra serie de vídeos entre bastidores ya está disponible. Esta quinta parte destaca un paso importante en el proyecto: la eliminación de los dos antiguos puentes ferroviarios en Poissy, la Avenida Fernand Lefebvre y la Avenida de Versalles.
Un repaso a dos operaciones que marcaron el año 2025: la retirada de dos antiguos puentes ferroviarios de la antigua Grande Ceinture en Poissy.
Los dos antiguos puentes ferroviarios han sido retirados para dar paso a un nuevo desarrollo del distrito. Estas intervenciones a gran escala se llevaron a cabo durante dos llamadas operaciones de "punzón", realizadas en un periodo muy corto para limitar el impacto en los residentes locales, peatones y conductores.
En este vídeo, dos expertos analizan tras bambalinas esta transformación: Annaelle RANCELLI, gestora de proyecto en Île-de-France Mobilités , y Carolina MEIER-HIRMER, directora de operaciones en SNCF Réseau.