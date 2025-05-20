¡El equipo de tranvía T13 se encuentra con los habitantes de Poissy!

La semana pasada, el equipo para la ampliación del tranvía T13 fue movilizado sobre el terreno para reunirse con los habitantes de Poissy.

A lo largo de la semana, Romain, el agente local del proyecto, mantuvo sesiones :

miércoles y jueves en los clubes Saint-Exupéry y Charles Péguy, para reunirse con los habitantes en el corazón de sus barrios,

El viernes en el mercado de la República, un lugar de vida propicio para intercambios espontáneos.

El propósito de estas reuniones es proporcionar información sobre el progreso del proyecto, responder preguntas y recopilar comentarios de los residentes locales.

El sábado, Romain y el equipo tuvieron un puesto de "Extensión del Tranvía T13" en el mercadillo del distrito de Saint-Exupéry. Este día amistoso y soleado estuvo marcado por numerosos intercambios con los habitantes. Varios representantes de Île-de-France Mobilités y SNCF Réseau estuvieron presentes para proporcionar respuestas precisas a los visitantes, incluyendo los aspectos más técnicos del proyecto.

Estas reuniones continuarán durante toda la vida del proyecto y hasta que se ponga en servicio, con el fin de mantener un diálogo regular y local sobre la ampliación del tranvía T13.