Han comenzado las primeras obras de concesión

Las primeras obras de concesión han comenzado en Poissy

Fue en Poissy, en junio de 2021, donde se dio la primera colocación de la primera piedra. La construcción de la extensión del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères comienza con la desviación de las redes subterráneas de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones afectadas por la creación de la nueva línea de transmisión. Llevados a cabo por las empresas concesionarias, estos trabajos continuarán en Saint-Germain-en-Laye y Achères hasta mediados de 2024. Île-de-France Mobilités y SNCF, copropietarios de este proyecto, podrán entonces iniciar la construcción de la infraestructura necesaria para el tranvía T13, para pruebas iniciales en 2027.