Se están llevando a cabo trabajos de concesión - Horario mensual a cada dos meses

En Poissy, otra zona de Poissy se verá afectada por obras de concesión: esta es la zona de Poissy que precede la entrada al bosque de la ampliación del tranvía T13, la rue Saint Sébastien y la rue Adrienne Bolland. Solo una intervención tendrá lugar en febrero, marzo y abril. Este será el trabajo realizado por Enedis en una pequeña zona que actualmente se utiliza para aparcar coches.