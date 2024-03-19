Se están llevando a cabo trabajos de concesión - Horario mensual a cada dos meses
Se están llevando a cabo trabajos de concesión. Consisten en desviar y mejorar las redes de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones que se verán afectadas por la construcción del tranvía. Se te ofrece un calendario mensual de dos meses para anticipar el trabajo y, si es necesario, adaptar tus viajes. A principios de 2024, las obras de concesión solo afectan a la ciudad de Poissy.
Avenida Fernand Lefebvre > zona de Place de l'Europe
En Poissy, en la zona desde la Avenue Lefebvre hasta la Place de l'Europe, pasando por la Rue La Bruyère, la Avenue de Versalles y el Boulevard Gambetta, se llevarán a cabo trabajos de concesión durante los próximos dos meses. Esto implicará varias operaciones:
En marzo
- Suez continuará su intervención en el lado par de la Avenida Fernand Lefebvre.
- Aún en esta misma avenida, la empresa Enedis intervendrá a ambos lados de la carretera a nivel del puente sobre las vías del tren. Estos trabajos comenzarán el 15 de marzo.
- Enedis también realizará trabajos en un pequeño tramo, de ancho, en la Avenue de Versailles.
- Enedis también estará presente en el Boulevard Gambetta, entre la intersección con la Avenue du Maréchal Foch y la intersección con el Boulevard Devaux, en el lado distinto de la carretera. En esta parte, una gran parte también se verá afectada. Este trabajo durará un mes.
- En el Boulevard de l'Europe, Enedis también realizará trabajos en dos pequeños tramos de la carretera: uno durante la semana del 4 de marzo y otro durante las semanas del 11 y 18 de marzo.
En abril
- Los trabajos iniciados por Enedis el 15 de marzo en la Avenida Fernand Lefebvre continuarán durante tres semanas.
- El GRDF trabajará en la Rue La Bruyère, entre la intersección con la Avenue Fernand Lefebvre y la intersección con la Avenue de Versalles.
- En la intersección entre la Avenue de Versailles, el Boulevard de Pirmasens, la Avenue du Maréchal Foch y el Boulevard Gambetta, la empresa Orange realizará trabajos que se prolongarán hasta mayo.
- Los trabajos iniciados por Enedis en el Boulevard Gambetta, entre la intersección con la Avenue du Maréchal Foch y la intersección con el Boulevard Devaux, continuarán.
- Sigue en el Boulevard Gambetta pero entre Boulevard Devaux y Boulevard de la Paix, Enedis operará en el lado impar durante la semana del 29 de abril.
Zona de la Rue Saint Sébastien / Rue Adrienne Bolland
En Poissy, otra zona de Poissy se verá afectada por obras de concesión: esta es la zona de Poissy que precede la entrada al bosque de la ampliación del tranvía T13, la rue Saint Sébastien y la rue Adrienne Bolland. Solo una intervención tendrá lugar en febrero, marzo y abril. Este será el trabajo realizado por Enedis en una pequeña zona que actualmente se utiliza para aparcar coches.
