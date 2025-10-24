Vídeo: la sustitución de la estructura de Saut de Mouton

El antiguo puente ferroviario, inadecuado para las necesidades del futuro tranvía, ha sido retirado para dar paso a una nueva estructura. Esta intervención a gran escala movilizó a muchos equipos para asegurar la retirada del puente existente, la creación de nuevas cimentaciones, la construcción de nuevos pilares capaces de apoyar la infraestructura futura y la instalación de la nueva plataforma. La instalación se llevó a cabo durante una llamada operación de "punzón", realizada en un periodo muy corto para limitar el impacto en el tráfico ferroviario.

En este vídeo, dos expertos analizan entre bastidores esta transformación: Joseph De Longeaux, jefe de proyecto en EGIS , y Jean-François Petit Mossan, director de obras en SNCF Réseau.