El trabajo preparatorio continúa en Poissy

Los trabajos preparatorios para el desarrollo del tranvía T13 continúan en Poissy. Los árboles y arbustos situados en la futura vía del tranvía deben ser cortados.

Estas intervenciones tendrán lugar durante la segunda quincena de febrero en:

Avenue de Versalles

Boulevard Gambetta

el Boulevard de l'Europe

Estas operaciones preliminares son necesarias para liberar espacio antes de construir la futura vía del tranvía. Estarán señalizados y asegurados para permitir la circulación de peatones, ciclistas y automovilistas. Os agradecemos vuestra vigilancia durante vuestros viajes.

¿Lo sabías?

Al finalizar el trabajo, se replantarán más de 650 árboles en zonas urbanas, un 30% más que el número de árboles retirados.