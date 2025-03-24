En directo desde la obra

Las obras continúan a lo largo de todo el recorrido para completar la construcción de la extensión del tranvía T13. Las obras de concesión para desviar las redes existentes de agua, electricidad, gas e internet situadas bajo el futuro andén del tranvía continúan, especialmente en el centro de Poissy y en el distrito de Saint-Exupéry.

Además, se han iniciado y se están llevando a cabo trabajos preparatorios para la creación de equipos e infraestructuras para el futuro tranvía en varios lugares: