En directo desde la obra
Publicado el-
Actualizado el
Las obras continúan a lo largo de todo el recorrido para completar la construcción de la extensión del tranvía T13. Las obras de concesión para desviar las redes existentes de agua, electricidad, gas e internet situadas bajo el futuro andén del tranvía continúan, especialmente en el centro de Poissy y en el distrito de Saint-Exupéry.
Además, se han iniciado y se están llevando a cabo trabajos preparatorios para la creación de equipos e infraestructuras para el futuro tranvía en varios lugares:
- En el bosque de Saint-Germain, a nivel de la Mare aux Bœufs, se está estableciendo un campamento base. En los próximos meses, el puente existente será demolido y reconstruido para permitir un doble uso: facilitar el paso de senderistas y golfistas, asegurando al mismo tiempo la continuidad ecológica de los animales del bosque.
- A nivel de la antigua estación de la Grande Ceinture de Poissy, actualmente se está preparando el terreno para albergar un campamento base, con el fin de alojar a los equipos y facilitar el buen funcionamiento del lugar.
- La Plaza Jean-Moulin se convierte en un almacén temporal y será objeto de una posterior remodelación.
- En el bulevar Gambetta, además de las obras de concesión, se ha demolido un edificio y se están llevando a cabo varios desarrollos para los residentes locales, incluyendo la retirada de algunas vallas.
- Al final de la Rue Saint-Sébastien, muy cerca de la Rue Adrienne Bolland, se ha instalado un campamento base para orquestar las obras en esta zona. Actualmente se está construyendo un muro a lo largo del Clos Saint-Exupéry para sostener las vías del tren por donde pasa la RER A.
- En el bosque, entre Poissy y Achères, el Saut-de-Mouton (puente que cruza las vías del tren) ha sido completamente remodelado para adaptarse al paso del futuro tranvía.