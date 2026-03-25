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¡Bienvenido a Madia, tu segundo oficial de alcance!

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El equipo del proyecto se refuerza con la llegada de Madia, tu nueva agente local.

Presente en el terreno de lunes a viernes, Madia es tu contacto privilegiado a diario para responder a tus preguntas e informarte sobre el progreso del trabajo y sus posibles impactos.

También está allí para presentarte las características y las diferentes etapas del proyecto, así como para recopilar tus preguntas y comentarios y transmitirlos a los responsables del proyecto.

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Con experiencia en administración pública e intercambios internacionales, apoyó inicialmente el desarrollo de una nueva línea de autobús rápido en Essonne, el Tzen 4, durante cuatro años, antes de unirse al equipo para la ampliación del tranvía T13 en febrero de 2026.

No dudes en venir a conocerle. En particular, está proporcionando nueva información local en las emisoras y en el mercado, que se anunciará en la página dedicada de Facebook y el canal de WhatsApp.

Si deseas obtener información, hacer alguna pregunta o hablar sobre el proyecto, puedes contactar directamente con él:

Por teléfono: 06 49 57 43 69

Por correo electrónico: [email protected]

Ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact humain et le dialogue. Mon objectif est de vous informer du mieux possible et de chercher des solutions pour limiter au maximum les impacts des travaux.
Madia, agent de proximité Tram T13 prolongement