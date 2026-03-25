¡Bienvenido a Madia, tu segundo oficial de alcance!

El equipo del proyecto se refuerza con la llegada de Madia, tu nueva agente local.

Presente en el terreno de lunes a viernes, Madia es tu contacto privilegiado a diario para responder a tus preguntas e informarte sobre el progreso del trabajo y sus posibles impactos.

También está allí para presentarte las características y las diferentes etapas del proyecto, así como para recopilar tus preguntas y comentarios y transmitirlos a los responsables del proyecto.