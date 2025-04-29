Retrato de Lorenzo Lattarico, del Departamento de Yvelines

Financiación de proyectos estructurados (EOLE, Tranvía 13 Express),

Llevar a cabo la gestión de proyectos de carreteras que permitan en particular la integración de proyectos de transporte público o el enlace a futuras estaciones,

Proporcionando experiencia a las autoridades locales en la zona de Yvelines,

Desempeñar un papel facilitador entre los actores locales y los socios institucionales para permitir el desarrollo de soluciones de movilidad que satisfagan las necesidades de los residentes y los problemas territoriales.

El Departamento de Movilidad del Departamento de Yvelines es responsable de llevar a cabo e implementar la estrategia de movilidad departamental mediante el seguimiento financiero, la experiencia y la gestión de proyectos de movilidad en la zona de Yvelines.

Mi función, en el caso específico de T13 Fase 2, para la que el Departamento financia en un 30%, es llevar a cabo la supervisión financiera por un lado y asegurar la coordinación operativa con los proyectos departamentales relacionados y nuestro responsable de carretera (Seine Yvelines Voirie).

En los próximos años, se llevarán a cabo muchos proyectos simultáneamente en el centro de Poissy, incluyendo la T13 y el Centro Multimodal de Intercambio EOLE (PEM) financiados por el Departamento, así como proyectos viales bajo gestión de proyectos departamentales, como la remodelación del cruce RD 30 - RD 190 (conocido como Pigozzi) o la ampliación del Boulevard de l'Europe.

Por ello, el Departamento ha tomado la iniciativa de organizar una coordinación de la fase de las obras para todos los proyectos combinados, para analizar los impactos acumulativos de las obras en el tráfico e identificar cualquier conflicto. El objetivo de esta misión es asegurar la finalización de todas las obras en el centro de Poissy, limitando al mismo tiempo al máximo el impacto en las condiciones del tráfico en la zona en construcción en Poissy, especialmente a lo largo de la carretera departamental 190 (que gestiona el Departamento).

Además, este trabajo permite a los municipios tener una visión global de los impactos en el tráfico de las distintas obras en el territorio de Poissy y así facilitar la obtención para los propietarios del proyecto de las órdenes de tráfico necesarias para las distintas obras. Finalmente, para Poissy y los municipios cercanos: Carrières-sous-Poissy, Achères, etc., es posible anticipar la comunicación sobre las restricciones de tráfico.

¿Cómo se estudia estos impactos y la adaptación de las rutas?

Acompañados por una oficina de diseño, reunimos a todos los implicados en este trabajo alrededor de la misma mesa: propietarios de proyectos, gestores de proyectos, autoridades locales, gestores de carreteras. A partir de los planes de fases para cada uno de los sitios, actualizamos regularmente un mapa que representa las áreas de trabajo ocupadas mes a mes. Esto nos permite identificar las carreteras afectadas y asegurar la compatibilidad de todos los proyectos o alertar.

Cada dos meses, reunimos, como parte de una reunión de coordinación, a todos los responsables del perímetro de trabajo para discutir los puntos de conflicto que aparecen en nuestro mapa mensual.

Por ello, ponemos en contacto con los propietarios de los proyectos implicados en estos puntos de alerta para que puedan encontrar juntos una solución que cumpla con el objetivo de llevar a cabo el trabajo, aplicando al principio de mantenimiento y seguridad del tráfico vial en el perímetro.

¿Cuál es tu trayectoria profesional?

Durante cuatro años y medio, y justo después de finalizar mis estudios en geografía y urbanismo, me incorporé al Departamento de Yvelines y, más concretamente, al Departamento de Movilidad, en el puesto de Gestor de Proyectos de Transporte Mayor e Intermodalidad.

