El sector Mare aux Bœufs vuelve a ser accesible

Reapertura del puente de Mare aux Bœufs en el bosque de Saint-Germain

Tras casi un año de intensos trabajos, el nuevo puente de Mare aux Bœufs está abierto en el bosque de Saint-Germain. Este puente está destinado a peatones y ciclistas, así como a animales del bosque (o "fauna grande"). Su propósito es permitir que todos crucen con seguridad las futuras vías del tranvía T13.

Tenga en cuenta: aunque algunos senderos han sido reabiertos, otros cerrarán pronto como parte de las obras para crear un gran pasaje para la fauna junto al Pont des Volières, que comenzará en marzo de 2026. Te invitamos a consultar el mapa a continuación para conocer las rutas correspondientes.