Reunión pública en La Bruyère: debates sobre las obras de ampliación del tranvía T13

El 22 de mayo de 2025 se celebró una reunión informativa pública en el Club Péguy de Poissy. Organizada por Île-de-France Mobilités y SNCF Réseau, esta reunión reunió a unos cien habitantes, en presencia de la alcaldesa de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, así como de varios cargos electos y representantes del proyecto.

Para completar la ampliación del tranvía T13, son necesarias varias operaciones. Esta reunión pública fue una oportunidad para presentarlos y responder a todas las preguntas de los habitantes.

El trabajo preparatorio iniciado en 2025 continúa, en particular:

La retirada del puente ferroviario en la Avenida Fernand Lefebvre

en la Avenida El relleno de canteras

Desarrollo del campamento base a nivel de la antigua estación Grande Ceinture

a nivel de la antigua estación Grande Ceinture La retirada del puente ferroviario en la Avenue de Versalles

en la Avenue Las reconstrucciones a lo largo del Boulevard Gambetta

a lo largo del Boulevard Gambetta Cambios en las rutas de los autobuses 1 y 5

Además, los habitantes trataron varios temas:

La velocidad del tranvía en la ciudad y sus futuras paradas

del tranvía en la ciudad y sus Las técnicas de trabajo utilizadas por los gestores de proyecto

utilizadas por los gestores de proyecto Instalaciones planificadas para el aparcamiento en la ciudad

Las actas detalladas de esta reunión están ahora disponibles a continuación y en la biblioteca de medios. Te invitamos a consultarlo para conocer más sobre los intercambios y las respuestas proporcionadas durante y después de esta reunión.

¡Gracias a todos los presentes por su participación activa, y permanezcan atentos para seguir las próximas noticias del proyecto T13!