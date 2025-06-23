Reunión pública en La Bruyère
Publicado el
Reunión pública en La Bruyère: debates sobre las obras de ampliación del tranvía T13
El 22 de mayo de 2025 se celebró una reunión informativa pública en el Club Péguy de Poissy. Organizada por Île-de-France Mobilités y SNCF Réseau, esta reunión reunió a unos cien habitantes, en presencia de la alcaldesa de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, así como de varios cargos electos y representantes del proyecto.
Para completar la ampliación del tranvía T13, son necesarias varias operaciones. Esta reunión pública fue una oportunidad para presentarlos y responder a todas las preguntas de los habitantes.
El trabajo preparatorio iniciado en 2025 continúa, en particular:
- La retirada del puente ferroviario en la Avenida Fernand Lefebvre
- El relleno de canteras
- Desarrollo del campamento base a nivel de la antigua estación Grande Ceinture
- La retirada del puente ferroviario en la Avenue de Versalles
- Las reconstrucciones a lo largo del Boulevard Gambetta
- Cambios en las rutas de los autobuses 1 y 5
Además, los habitantes trataron varios temas:
- La velocidad del tranvía en la ciudad y sus futuras paradas
- Las técnicas de trabajo utilizadas por los gestores de proyecto
- Instalaciones planificadas para el aparcamiento en la ciudad
Las actas detalladas de esta reunión están ahora disponibles a continuación y en la biblioteca de medios. Te invitamos a consultarlo para conocer más sobre los intercambios y las respuestas proporcionadas durante y después de esta reunión.
¡Gracias a todos los presentes por su participación activa, y permanezcan atentos para seguir las próximas noticias del proyecto T13!