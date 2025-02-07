Reunión pública en Saint-Exupéry: debates sobre las obras de ampliación del tranvía T13

El 16 de enero de 2025 se celebró una reunión informativa pública en el Club Saint-Exupéry de Poissy. Organizada por Île-de-France Mobilités y SNCF Réseau, esta reunión reunió a unos cien habitantes, en presencia de la alcaldesa de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, así como de varios cargos electos y representantes del proyecto.

Para completar la ampliación del tranvía T13, son necesarias varias operaciones. Esta reunión pública fue una oportunidad para presentarlos y responder a todas las preguntas de los habitantes.

Los trabajos comenzaron en 2024 y continuarán en 2025, incluyendo:

- Desmonte y tala de árboles para liberar los derechos de paso necesarios

- Desvío de redes de agua y telecomunicaciones

- Modificaciones en el terraplén ferroviario para integrar el tranvía

- Demolición de pabellones en desuso adquiridos por Île-de-France Mobilités al final de la Rue Adrienne Bolland

Durante la reunión se discutieron varios temas:

o Muro de apagón y contaminación acústica : Se instalará una valla opaca en el lado ferroviario y se realizarán estudios acústicos tras la puesta en marcha.

o Seguridad peatonal y tráfico: mantenimiento de los caminos existentes en el bosque y adaptación de infraestructuras para garantizar la seguridad.

o Trabajo nocturno: necesario para intervenir en las vías del tren sin interrumpir el tráfico ferroviario. Se tomarán medidas para limitar la contaminación acústica.

o Acceso y aparcamiento para bicicletas: creación de un carril bici conectado al ZAC de Rouget-de-Lisle y reflexión sobre soluciones de aparcamiento.

Las actas detalladas de esta reunión están ahora disponibles a continuación y en la biblioteca de medios. Te invitamos a consultarlo para conocer más sobre los intercambios y las respuestas proporcionadas durante y después de esta reunión.

¡Gracias a todos los presentes por su participación activa, y permanezcan atentos para seguir las próximas noticias del proyecto T13!