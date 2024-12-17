¡Estad atentos a la extensión del tranvía T13!
Publicado el-
Actualizado el
¡Seguir el avance de las obras y las noticias de la ampliación del tranvía T13 nunca ha sido tan fácil! Descubre las diferentes herramientas digitales disponibles para mantenerte informado a diario y no perderte nada.
El canal de WhatsApp
Recibe información importante sobre las obras, la permanencia del agente local, invitaciones a reuniones públicas y mucho más, directamente desde tu teléfono.
Para suscribirse:
- Escanea el código QR
- O ve a idf-mobilites.fr/chaîne-T13.
Activa las notificaciones para mantenerte al día.
La página de Facebook
Encuentra todas las noticias y detrás de cámaras del proyecto directamente en tu feed de noticias.
Para unirte a nosotros: escribe "T13 extensión - Saint-Germain - Achères" en la barra de búsqueda de Facebook y haz clic en "Seguir".
La página web del proyecto
Accede a información detallada sobre la extensión del tranvía T13 y suscríbete a las noticias para no perderte nada.
El agente local
¿Preguntas sobre el proyecto o las obras?
Contacta con tu agente local por teléfono al 06 02 04 86 68 o por correo electrónico: [email protected]