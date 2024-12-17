Tranvía

AmpliaciónSaint-Germain > Achères

¡Estad atentos a la extensión del tranvía T13!

¡Seguir el avance de las obras y las noticias de la ampliación del tranvía T13 nunca ha sido tan fácil! Descubre las diferentes herramientas digitales disponibles para mantenerte informado a diario y no perderte nada.

El canal de WhatsApp

Recibe información importante sobre las obras, la permanencia del agente local, invitaciones a reuniones públicas y mucho más, directamente desde tu teléfono.

Para suscribirse:

Activa las notificaciones para mantenerte al día.

Únete al canal local de WhatsApp

La página de Facebook

Encuentra todas las noticias y detrás de cámaras del proyecto directamente en tu feed de noticias.

Para unirte a nosotros: escribe "T13 extensión - Saint-Germain - Achères" en la barra de búsqueda de Facebook y haz clic en "Seguir".

Sigue la página de Facebook

La página web del proyecto

Accede a información detallada sobre la extensión del tranvía T13 y suscríbete a las noticias para no perderte nada.

Suscríbete a las noticias

El agente local

¿Preguntas sobre el proyecto o las obras?

Contacta con tu agente local por teléfono al 06 02 04 86 68 o por correo electrónico: [email protected]